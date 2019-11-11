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رياضة

فرانك ايفينا مهاجم منتخب الكاميرون يتصدر قائمة هدافى أمم أفريقيا تحت 23 سنة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:11 م
فرانك ايفينا
فرانك ايفينا
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محمد رشاد
تصدر فرانك ايفينا مهاجم منتخب الكاميرون الأوليمبى ترتيب هدافي بطولة كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة بعدما سجل أمام مالي اليوم في الجولة الثانية للمجموعة الأولى للبطولة.

ورفع ايفينا رصيده إلى هدفين في مباراتين حيث سجل في المباراة الأولى أمام غانا من ركلة حرة والتي انتهت بالتعادل ١-١ ثم أضاف هدفه الثاني في البطولة اليوم أمام مالي ليمنح فريقه الفوز.

ويعد ايفينا من أهم المواهب الشابة في الكاميرون حيث يلعب المهاجم ابن ال١٩ عاما في صفوف بايرن ميونخ الألماني وخرج إعارات في آخر موسمين.

ويلتقي منتخب الكاميرون فى ختام مرحلة المجموعات مع منتخب مصر الوطني الخميس المقبل باستاد القاهرة.

وبهذه النتيجة تصدر منتخب الكاميرون ترتيب المجموعة برصيد ٤ نقاط يليه مصر ٣ نقاط ثم غانا نقطة وأخيرا مالي بدون رصيد.
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