في عيد ميلاده.. نساء في حياة أحمد الفيشاوي أشهرهن فتاة الجونة

يصادف اليوم الإثنين، 11 نوفمبر، عيد ميلاد الفنان أحمد الفيشاوي، الذي يحتفل بعامه الـ39 عامًا، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1980، ويعتبر من أكثر الفنانين إثارة للجدل، على الرغم من ثقله الفني.



وتعتبر النساء اللاتي دخلن حياة أحمد الفيشاوي، هن الأكثر جدلًا في حياته الشخصية، ففي أكتوبر 2017 أثيرت حالة من الجدل، حول الفتاة التي ظهرت مع الفيشاوي الصغير، في فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي قبل أيام، خاصة بعد ظهورها معه في الحفل الختامي وهو ممسك بيدها على السجادة الحمراء أمام عدسات المصورين، لتكون آخر الفتيات اللاتي دخلن حياة "الفيشاوي" الصغير.



وتبين أن تلك الفتاة التي تُدعى "دينا"، هي نفس الفتاة التي ظهرت مع أحمد الفيشاوي قبل أشهر في أحد الملاهي الليلية، وأثارت الجدل حولها، فهي تعمل في حفلات الـ "دي جي"، وتربطها علاقة وطيدة به منذ أشهر.



درست "دينا" الإعلام بالجامعة الأمريكية، ولديها صداقات بالوسط الفني، ونشأت فترة بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا مدينة لوس أنجلوس.



وقبل تلك الفتاة، اعترف أحمد الفيشاوي في لقاء تليفزيوني له، بحبه للفنانة شيرين رضا، التي تربطه بها علاقة قوية، ليؤكد بذلك حبه لها الذي كانت "شيرين" تظنه مزاحًا منه، لكنها ترفض ولا تزال ترفض الزواج من أي شخص بعد سنوات طويلة مرت على طلاقها من الهضبة عمرو دياب.



وقبل قصة الحب العابرة التي أخفاها "الفيشاوي" في قلبه لشيرين رضا، كان قد تزوج قبل سنوات من الإعلامية اللبنانية رولا الدبس، التي ارتدت الحجاب بعد زواجهما، واختفت عن الإعلام، لتنتهي علاقتهما بالانفصال النهائي بعد أن انفصل عنها عدة مرات، بعد أشهر من زواجهما.



وكان "الفيشاوي" قد تزوج من فتاة ألمانية تدعى "دنيس ولمان"، بعد أن تعرف عليها في ألمانيا خلال فترة علاج والدته هناك، لكن الطلاق وقع سريعًا.



وقبل الألمانية، تزوج "الفيشاوي" الصغير، سيدة تدعى وسام عاطف، عاش معها قصة حب كبيرة، انتهت بعد ذلك بالطلاق بعد زواج أربعين يوما فقط.



وكانت هند الحناوي هي الفتاة الأولى والأشهر في حياة أحمد الفيشاوي، والتي تزوج منها للمرة الأولى عرفيًا ثم انفصل عنها بعدما علم بخبر حملها، ما اضطرها لرفع قضية إثبات نسب عليه، انتهت بحكم المحكمة لصالحها، وكانت تلك القضية حديث الصحف والمجلات في ذلك الوقت.



وسرعان ما اعترف "الفيشاوي" بابنته "لينا" من هند الحناوي بعد أن حسم القضاء أمر القضية، ولكن الأزمة لا تزال قائمة بعد أن قامت الزوجة الأولى "هند" برفع قضية نفقة عليه.