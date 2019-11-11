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رياضة

فرانك ايفينا رجل مباراة الكاميرون ومالي

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:08 م
الكاميروني فرانك
الكاميروني فرانك ايفينا
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ملك موسى
حصل الكاميروني فرانك ايفينا على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام مالي، التي اقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى، بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تحتضنها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى.

فرانك قاد المنتخب الكاميروني للفوز على نظيره المالي بهدف دون رد.

ايفينا قال "أجيد تسديد الركلات الحرة، وأساعد منتخب بلادى علي تحقيق الفوز عن طريق تسجيل الاهداف".

وتابع "سنبذل أقصى جهد لدينا أمام المنتخب المصري، من أجل استكمال مشوار البطولة، واعتقد ان المباراة ستكون صعبة على المنتخبين".

وواصل "بطولة مهمة جدا بالنسبة لي، كونها اول مشاركة دولية مع أسود الكاميرون، واتمنى التواجد مع المنتخب الاول".

الفوز رفع رصيد المنتخب الكاميروني إلى 4 نقاط، فيما ودعت مالي المسابقة بعد فشلها في تحقيق أي نقاط للمباراة الثانية تواليًا.
فرانك ايفينا رجل مباراة الكاميرون ومالي
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