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رياضة

رسميًا.. مالى أول منتخب يودع كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:13 م
منتخب مالى
منتخب مالى
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عمر سلامة
فاز المنتخب الكاميرونى على المنتخب المالى بهدف نظيف فى اللقاء الذى أقيم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما على أرضية استاد القاهرة الدولى.

ونجح اللاعب فرانك ريفينا بعد فترة من اللعب السلبي خلال أحداث المباراة، في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 67 بعد وصول كرة لمنطقة الجزاء حولها إلى الشباك.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد المنتخب الكاميرونى إلى أربعة نقاط بفوز على مالى وتعادل مع غانا ليحتل بها الصدارة موقتًا وجاء المنتخب المصري فى المركز الثانى بثلاث نقاط بالفوز على مالى وله مباراة بعد قليل مع غانا فيما احتلت غانا المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع الكاميرون ولم يحصل المنتخب المالي على أي نقاط بعد هزيمتين من مصر والكاميرون وبذلك يتذيل المجموعة ليصبح أول المودعين رسميًا للبطولة.
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