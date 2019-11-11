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أخبار البلد

سفير ألمانيا يشارك في تأبين ضحايا الحرب العالمية الأولى بالقاهرة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:26 م
صدى البلد
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محمد مجدي
أحيا السفير الألماني الدكتور سيريل جان نون، الذكرى السنوية لضحايا الحرب العالمية الأولى بحضور ملحق الدفاع الألماني العقيد أركان حرب بحري يان أوتى ونظيريهما الفرنسيين.

وقالت السفارة الألمانية بالقاهرة فى بيان إن مشاركة السفير الألماني في إحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى جاء يوم 11 نوفمبر الجاري بمقابر اللاتين بمصر القديمة.

وقام المشاركون بالتأبين في مستهل الحفل بوضع إكليل من الزهور على مقبرة الجنود الألمان بالقرب من مقابر اللاتين.
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