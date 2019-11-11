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توك شو

تتعدى الـ 42%.. تعليم الكبار: محافظة المنيا الأعلى في نسب الأمية.. فيديو

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:30 م
محو الأمية
محو الأمية
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هاني حسين
قال عاشور عمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، إن نسب الإناث أعلى من الذكور بين الأميين.

وأضاف عاشور عمري، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن خريطة الأمية تختلف من محافظة لأخرى ففي الوجه القبلي تزيد نسب الأمية، وتأتي في المرتبة الأولى محافظة المنيا بنسبة أمية تتعدى الـ 42%، وتقل نسب الأمية عن 15% مثل محافظات بورسعيد والسويس والبحر الأحمر.

وتابع عاشور عمري، "بدأنا في إعلان بعض الأحياء الخالية من الأمية وأعلنا 2 حي خاليًا من الأمية في محافظة بورسعيد ونجهز مع محافظة الإسماعيلية لإعلان 2 حي خاليين من الأمية، وبدأنا في تفعيل حملة ومبادرة مؤسسة بلا أمية".

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