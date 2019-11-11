جنش وحمادة أنور وعامر عامر يشاركون في تشييع جثمان علاء علي

حرص حمادة أنور وحازم إمام وكافة رموز نادي الزمالك علي التواجد فى مسجد الكحلاوي في انتظار وصول جثمان علاء علي لاعب الزمالك السابق والذي وافته المنية مساء اليوم بعد صراع مع المرض.



وحرص عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي على التواجد لتوديع علاء علي.



وتواجد محمد صبحي حارس الإسماعيلي السابق ومحمود جنش حارس الزمالك وعرفة السيد مهاجم إنبي بمسجد الكحلاوي في انتظار جثمان الراحل علاء علي.