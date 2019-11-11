دورى الناشئين.. تعادل إيجابي بين إنبى والإنتاج الحربي تحت 18 سنة

تعادل فريق الشباب بنادى إنبى تحت 18 سنة مواليد 2001 مع نظيره الإنتاج الحربي بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم على ملاعب نادى إنبى الكيلو 17 ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للفريق البترولى بدورى الجمهورية للناشئين.



وأحرز هدفي إنبى في المباراة اللاعبان أحمد جاد ويوسف أحمد.



ويقود الفريق جهاز فنى مكون من طارق عبدالله مدير فني، طارق أبو ضيف مدرب عام، شريف عمر مدرب مساعد، فرحات مدرب حراس مرمى، نائل ناجي إداريًا.