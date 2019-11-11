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فن

في ذكرى ميلاده.. شوقي الماجري وراء نحافة الراحل خالد صالح

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:38 م
شوقي الماجري - خالد
شوقي الماجري - خالد صالح
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سعيد فراج
يصادف اليوم ذكرى ميلاد المخرج التونسي شوقي الماجري الذي رحل عن عالمنا في هذا العام في اكتوبر الماضي عن عمر يناهز 58 عاما.

وفي حوار سابق للفنان الراحل خالد صالح مع الإعلامية مني الشاذلي، كشف عن سبب فقدانه وزنه بشكل ملحوظ، آنذاك، فقال: «إنه كان يعاني من أزمة صحية وتعافى منها، إلا أن مخرج مسلسله "حلاوة روح" المخرج التونسي شوقي الماجري طلب منه أن يظل على وزنه».

وأضاف خالد صالح في حواره المتلفز، أن طلب شوقي الماجري يعود إلى أن الشخصية التي يجسدها «صالح» في مسلسل "حلاوة روح" تتطلب الظهور بوزن نحيف، الأمر الذي جعل الأول يبقى على هذا الشكل فترة من الوقت.

وللمخرج شوقي الماجري 14 عملًا فنيًا، أكثرها من الدراما، وأبرز هذه الأعمال مسلسل «أسمهان» الذي جسد حياة الممثلة الراحلة، وأدت بطولته الفنانة السورية سلاف فواخرجي عام 2008.
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