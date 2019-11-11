أخبار السيارات | أسعار لانسر بومة المستعملة في السوق.. بي إم دبليو وفورد تستدعيان 547 ألف سيارة

تشهد أخبار السيارات تطورا سريعا وملحوظا في مصر والعالم كله، ويحرص الكثيرون على متابعة أسعار السيارات وأخبار سوق السيارات المستعملة.وحرصا من موقع صدى البلد نعرض لقرائنا الأعزاء كل ما هو جديد وخاص بالسيارات من خلال هذا الموجز.