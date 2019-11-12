العلميين تعلن عن برامج تدريبية وتعليمية لأعضائها.. خدمات

أعلن الدكتور عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، عن البرنامج التدريبي والتعليم المستمر في المجالات الآتية:-



1-دورة مقدمة عامة في التحاليل الطبية 36 ساعة عملي ونظري بتكلفة 500جنيه مصري

2-دورة في التشخيص الوراثي المرتبط بالأمراض وتحاليل DNA بتكلفة 1000 جنيه

3-دورة أساسيات وتقنيات البيولوجيا الجزيئية واستخلاص الأحماض النووية بتكلفة 1000جنيه

4-Real time PCR and Gene Quantitation 1000

5- دورة تقنيات زراعة الأنسجة بتكلفة 1000 جنيه

6- مقدمة في التخصيب المجهري IVF introduction 1000



وأوضح "المليجى" أن هذه الدورة تنظم طبقا لأسبقية الحجز، ويمنح المتدرب شهادة معتمدة وموثقة من الخارجية والمؤهلة لرخصة مزاولة المهنة للاستفسار والحجز بموقع النقابة، علما بأن التدريب سيتم بمركز تدريب النقابة.

