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أخبار البلد

منتدى صناع السلام.. وقفة متعددة الجنسيات للتنديد بالإرهاب أمام الأمم المتحدة فى جنيف

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:34 م
صدى البلد
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أماني نوار
نظم شباب من جنسيات مختلفة وقفة من أجل السلام وتنديدا بالإرهاب أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، تحت شعار اتحدوا من أجل السلام، ونددوا بالإرهاب والدول الداعمة له.

وأكد المشاركون فى الوقفة على خطورة الإرهاب باعتباره التحدى الأكبر لحقوق الإنسان لأنه يهدد أهم حق من حقوق الإنسان وهو حقه فى الحياة وسلامة الجسد.

وأكد المشاركون أنه يجب على الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عقابية ضد الدول الداعمة والراعية للإرهاب والتى توفر لهم الملاذ الآمن والتمويل. 

وقال أيمن عقيل رئيس موسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن هذه الفاعلية تأتى فى الوقت الذى تخوض فيه العالم حربا على الإرهاب فى معظم دول العالم من أفريقيا وأوربا والشرق الأوسط والمنطقة العربية. 

وأكد ريبورتو من إيطاليا على أهمية أن تتبنى أوربا استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب وأنه كان حريصاعلى المشاركة فى هذه الفاعلية باعتباره منسق منتدى صناع السلام فى إيطاليا.

وتحدث جوان يوسف من شمال سوريا عن الوضع فى إقليم الشمال والانتهاكات التى يتعرض لها الشعب السورى نتيجه التداخلات العسكريه التركيه بدعم من دوله قطر ودعا إلى ضرورة وجود منظمات دوليه ترصد الوضع الإنسانى فى شمال سوريا
وقام مجموعة من الشباب الأوربى بعرض صور وفيديوهات تبين وتوضح مخاطر الإرهاب، وتم عرض فيلم يوضح الحوادث الإرهابية التى تعرضت لها مصر وعدد من الدول الأوربيه والأفريقيه والعربية.
منتدى صناع السلام.. وقفة متعددة الجنسيات للتنديد بالإرهاب أمام الأمم المتحدة فى جنيف
منتدى صناع السلام.. وقفة متعددة الجنسيات للتنديد بالإرهاب أمام الأمم المتحدة فى جنيف
منتدى صناع السلام.. وقفة متعددة الجنسيات للتنديد بالإرهاب أمام الأمم المتحدة فى جنيف
منتدى صناع السلام.. وقفة متعددة الجنسيات للتنديد بالإرهاب أمام الأمم المتحدة فى جنيف
منتدى صناع السلام.. وقفة متعددة الجنسيات للتنديد بالإرهاب أمام الأمم المتحدة فى جنيف
منتدى صناع السلام.. وقفة متعددة الجنسيات للتنديد بالإرهاب أمام الأمم المتحدة فى جنيف
منتدى صناع السلام.. وقفة متعددة الجنسيات للتنديد بالإرهاب أمام الأمم المتحدة فى جنيف
منتدى صناع السلام.. وقفة متعددة الجنسيات للتنديد بالإرهاب أمام الأمم المتحدة فى جنيف
منتدى صناع السلام.. وقفة متعددة الجنسيات للتنديد بالإرهاب أمام الأمم المتحدة فى جنيف
منتدى صناع السلام.. وقفة متعددة الجنسيات للتنديد بالإرهاب أمام الأمم المتحدة فى جنيف
منتدى صناع السلام.. وقفة متعددة الجنسيات للتنديد بالإرهاب أمام الأمم المتحدة فى جنيف
منتدى صناع السلام.. وقفة متعددة الجنسيات للتنديد بالإرهاب أمام الأمم المتحدة فى جنيف
منتدى صناع السلام.. وقفة متعددة الجنسيات للتنديد بالإرهاب أمام الأمم المتحدة فى جنيف
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