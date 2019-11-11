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حسين مصطفى: تصنيع السيارات ذات الوقود التقليدى سيتوقف 2040

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:47 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال المهندس حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن الأتوبيسات الكهربائية هي مستقبل العالم، والعديد من الدول تولى اهتماما كبيرا بالسيارات الكهربائية.

وأضاف "مصطفى" خلال مداخلة تلفونية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "dmc"، أن تصنيع السيارات ذات الوقود التقليدي سيتوقف في عام 2040م في أغلب دول العالم وقد يكون قبل ذلك في دول أخرى.

وأشار إلى أن توطين التكنولوجيا يعني التفاعل مع العصر القادم بسرعة قوية، مشيرا إلى أن الجامعات المصرية بها مراكز أبحاث وصلت إلى درجة متقدمة من أبحاث سيارات ذاتية القيادة والكهربية ويمكنها التعاون مع الهيئات الصناعية ومصانع القطاع الخاص، بالاشتراك مع وزارة البحث العلمي.
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