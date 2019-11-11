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محافظات

الإسكندرية تنفذ مشروع خط صرف أمطار علي الطريق الصحراوي

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:36 م
خط صرف
خط صرف
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أحمد عبد العزيز
بدأت محافظة الإسكندرية من خلال حي العامرية أول بمشاركة من المجتمع المدني، بالعمل في تنفيذ مشروع خط تصريف مياه الأمطار بالطريق الصحراوي أمام قرية الجراري بالكيلو ٢٣.٥.

ويهدف المشروع إلى نقل مياه الأمطار من أمام الجراري إلي الجانب الآخر من الطريق الصحراوي من خلال شبكة مواسير أعلي كوبري المشاه لتوصيلها للجانب الآخر من الطريق حتى مصرف غرب النوبارية وجاري إستكمال الأعمال والانتهاء منها الأيام المقبلة.

يذكر أن المشروع عبارة عن تصريف مياه الأمطار بالطريق الصحراوي أمام واحة الجراري الكيلو ٢٣.٥، وذلك عن طريق عمل خط طرد أمام الجراري يتجمع فيه مياه الأمطار عن طريق شنايش ونزول المياه بالسريان الطبيعي إلى البئر لدفع المياه أعلى كوبري المشاة عن طريق طلمبة، حتي مرورها للجانب الآخر من الطريق الصحراوي وصولا لمصرف غرب النوبارية.

وكان الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية كلف رئيس حي العامرية أول، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالنزول إلى منطقة الجراري، والانتهاء من تنفيذ حلول مؤقتة وعاجلة بالمنطقة وذلك حين تطبيق الحل الدائم لمنع تراكم مياه الأمطار بالمنطقة خلال النوات الغزيرة.
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