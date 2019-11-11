الإسكندرية تنفذ مشروع خط صرف أمطار علي الطريق الصحراوي

بدأت محافظة الإسكندرية من خلال حي العامرية أول بمشاركة من المجتمع المدني، بالعمل في تنفيذ مشروع خط تصريف مياه الأمطار بالطريق الصحراوي أمام قرية الجراري بالكيلو ٢٣.٥.





ويهدف المشروع إلى نقل مياه الأمطار من أمام الجراري إلي الجانب الآخر من الطريق الصحراوي من خلال شبكة مواسير أعلي كوبري المشاه لتوصيلها للجانب الآخر من الطريق حتى مصرف غرب النوبارية وجاري إستكمال الأعمال والانتهاء منها الأيام المقبلة.





يذكر أن المشروع عبارة عن تصريف مياه الأمطار بالطريق الصحراوي أمام واحة الجراري الكيلو ٢٣.٥، وذلك عن طريق عمل خط طرد أمام الجراري يتجمع فيه مياه الأمطار عن طريق شنايش ونزول المياه بالسريان الطبيعي إلى البئر لدفع المياه أعلى كوبري المشاة عن طريق طلمبة، حتي مرورها للجانب الآخر من الطريق الصحراوي وصولا لمصرف غرب النوبارية.



