وصفة مذهلة لعلاج تجاعيد الجبهة من أول مرة

تعد تجاعيد الجبهة من أشهر المشكلات التى تعانى منها النساء وتزداد مع تقدم العمر ولا تستطيع المرأة التخلص منها بسهولة سواء باستخدام المستحضرات التجميلية أو الوصفات الطبيعية فنادرا ما تجد نتيجة واضحة.



عرض موقع "boldsky " طريقة مذهلة وفعالة فى التخلص من تجاعيد الجبهة والتى تأتى بنتيجة ملحوظة بعد أول استخدام وهى عبارة عن مزج جل الصبار مع بياض البيض وخلطهما جيدا حتي يصبحا مثل العجينة.



بعد ذلك ضعي وصفة الصبار والبيض لشد تجاعيد الجبهة على الجبين ولا تقومي بتحريك عضلات الوجه فى أى انفعالات مثل الابتسامة والصراخ.



بعد ان يجف تماما قومى بنزع الماسك وغسل الوجه جيدا بالماء البارد ولا تستخدمي الماء الساخن نهائيا وقومى بتجفيف وجهك ووضع الكريم المناسب.

