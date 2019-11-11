موقف الكمسري سليم.. أول تعليق من البرلمان على مصرع شاب بسبب إلقاء نفسه من القطار

علق النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على حادثة إلقاء شاب نفسه من قطار "كفر الزيات – طنطا" ولاقى على أثرها مصرعه بعد إصابته بنزيف داخلي بالمخ؛ بعد مشادة كلامية بين الشاب والكمسرى تطورت إلى تشابك بالأيدي، أسفرت عن سقوط الشاب من القطار قبل دخوله المحطة الرئيسية، لامتناع الشاب عن دفع غرامة التدخين بالقطار.
وأكد المحامي خالد حنفي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن موقف الكمسري سليم، حيث إنه كان ينفذ القانون، وطالما أنه لم يجبر الراكب على القفز من القطار، وان الشاب هو من قام بإلقاء نفسه خارج القطار، وبالتالي فليس هناك جريمة.
وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أن خطأ كبير "وهو قيام الراكب بالتدخين في القطار، بالمخالفة للقانون"، ترتب عليه خطأ أكبر بكثير، وهو موت الشاب، الذي وصفه بالانتحار.
وأكد النائب خالد حنفي أنه لا يوجد نص قانوني يعاقب الكمسري، ولن توجه له أي تهمة على الإطلاق، قائلًا: "حسب رواية شهود العيان بأن الشاب ألقى بنفسه خارج القطار أثناء السير بجوار الكمسري لتحرير محضر بالمخالفة، فإنه لا توجد توجد تهمة على الكمسري".
وعبر عضو مجلس النواب عن استياءه من الواقعة، والتي تعتبر مشابهة للغاية بواقعة قطار الإسكندرية، والشاب الذي ألقى بنفسه من القطار لعدم دفعه ثمن التذكرة، مطالبًا بان تكون هناك حملات توعية وضبط منظومة النقل والقطارات بشكل أكبر، وفرض النظام حتى لا تتكر هذه المهالفات.
وشهدت محطة القطارات بطنطا واقعة مصرع شاب يعمل فني تمريض في العقد الثاني من عمره إثر إصابته بنزيف داخل بالمخ بقطار "كفر الزيات – طنطا " جراء قفزه من نتيجة مشادة كلامية بين الشاب وكمسرى القطار تطورت إلى تشابك بالأيدي أسفرت عن سقوط الشاب من القطار قبل الدخول المحطة الرئيسية.
كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة نقطة مستشفي المنشاوي بطنطا يفيد بوصول الشاب "أحمد مبروك عبد الرحمن" 24 سنة مصاب بنزيف داخلي بالمخ إلى العناية المركزة.
وأفاد شهود عيان للواقفة فى محضر الشرطة أنه حال توجه بعض الممرضين لتقديم أوراقهم إلي مستشفي المنشاوي وبرفقتهم الشاب أحمد مبروك 24 سنة ممرض بمستشفي السلام الخاصة ولكنه حالة مرور كمساري القطار على القطار وأثناء مروره لاحظ شاب يدخن سيجارة، فاتجه إليه قائلا أنت مولع سيجارة لازم تدفع غرامة تدخين سيجارة في القطار 100 جنيه.
وتابع شهود العيان أن صاحبهم المتوفي رد قائلا على الكمساري بقوله "مش معايا فلوس عشان أدفع غرامة 100 جنيه وقام بإطفاء السيجارة، لكن ملاحظ القطار صمم باستدعاء الكمسرى وطلب منه تحصيل غرامة من "أحمد" قدرها 100 جنيه مقابل تدخين سيجارة في القطار، مما تصاعدت وتيرة الاشتباك مع الكمسرى والشاب تم تطور الأمر إلى تشابك بالأيدي مما دفع الكمسرى إلى محاولة عمل محضر للشاب وتسليمه لمباحث سكة حديد طنطا مما دفع الشاب إلى القفز من القطار أثناء سيره.
وأفاد شهود العيان أنه حال سقوط "أحمد" من القطار قبل الدخول محطة طنطا قام الركاب بضرب الكمسرى والملاحظ، ثم قامت الإسعاف بنقله إلى مستشفى المنشاوي وتم دخوله العناية المركزة ووضعه على جهاز تنفس صناعي ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.