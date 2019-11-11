موقف الكمسري سليم.. أول تعليق من البرلمان على مصرع شاب بسبب إلقاء نفسه من القطار

علق النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على حادثة إلقاء شاب نفسه من قطار "كفر الزيات – طنطا" ولاقى على أثرها مصرعه بعد إصابته بنزيف داخلي بالمخ؛ بعد مشادة كلامية بين الشاب والكمسرى تطورت إلى تشابك بالأيدي، أسفرت عن سقوط الشاب من القطار قبل دخوله المحطة الرئيسية، لامتناع الشاب عن دفع غرامة التدخين بالقطار.





وأكد المحامي خالد حنفي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن موقف الكمسري سليم، حيث إنه كان ينفذ القانون، وطالما أنه لم يجبر الراكب على القفز من القطار، وان الشاب هو من قام بإلقاء نفسه خارج القطار، وبالتالي فليس هناك جريمة.









وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أن خطأ كبير "وهو قيام الراكب بالتدخين في القطار، بالمخالفة للقانون"، ترتب عليه خطأ أكبر بكثير، وهو موت الشاب، الذي وصفه بالانتحار.





وأكد النائب خالد حنفي أنه لا يوجد نص قانوني يعاقب الكمسري، ولن توجه له أي تهمة على الإطلاق، قائلًا: "حسب رواية شهود العيان بأن الشاب ألقى بنفسه خارج القطار أثناء السير بجوار الكمسري لتحرير محضر بالمخالفة، فإنه لا توجد توجد تهمة على الكمسري".





وعبر عضو مجلس النواب عن استياءه من الواقعة، والتي تعتبر مشابهة للغاية بواقعة قطار الإسكندرية، والشاب الذي ألقى بنفسه من القطار لعدم دفعه ثمن التذكرة، مطالبًا بان تكون هناك حملات توعية وضبط منظومة النقل والقطارات بشكل أكبر، وفرض النظام حتى لا تتكر هذه المهالفات.