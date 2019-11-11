إزالة التعديات على أراضي الدولة بجنوب بورسعيد.. صور

نظم حي جنوب بورسعيد، حملة موسعة لإزالة المخالفات القائمة على الأراضي الخاصة بالدولة.



ترأس الحملة محارب هيلع رئيس حي الجنوب والتي تأتي ضمن الموجة الـ ١٤ من إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي تستمر لمدة أسبوعين.



وتمت إزالة ٢٩ حالة مخالفة بالحي تتضمن ٩ مبان على محور ٣ يوليو وكذلك ١٣ فتحة ري مخالفة على ملك الصرف بالإضافة إلى ٧ أكشاك على ملك الري.



وأكد رئيس حي الجنوب على استمرار اعمال ازالة اشكال التعديات والمخالفات مع الاستمرار للمراقبة والمتابعة لمنع عودة تلك المخالفات مرة أخرى على أراضي الدولة التي تم تنفيذ قرارات الإزالة بها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.