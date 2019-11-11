يسبب الوفاة.. أحمد موسى يحذر من مخدر قاتل.. فيديو

حذر الإعلامي أحمد موسى، من مخدر قاتل يدعى الشابو، وهو مخدر الموت ودخل مصر بعد 25 يناير 2011.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" دخل بواسطة سيدة حاملة للجنسية الهولندية وهي حفيدة مطرب مشهور، واتفقت مع شخص جلب لها مادة كيميائية وأنتجت مخدر الشابو وصممت معمل لإنتاج هذا المخدر في شقة بالمعادي".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" تم ضبط هذه السيدة وتم ترحيلها خارج مصر، وسعر الجرام من 1500 لـ 3000 جنيه ويؤدي إلى الوفاة".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" هذا المخدر بدأ ينتشر في سوهاج وأسيوط بالتحديد، وهناك شباب توفوا بسبب تعاطي هذا المخدر وبعد الحصول على جرعة واحدة فقط تسبب الوفاة ويسبب ظهور أعراض الشيخوخة المبكرة و يسبب هلوسة وتهيأت".

