الهجرة غير الشرعية وتعمير الصحراء.. ورش ومحاضرات بثقافة المنيا

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، ونظمت مكتبة إبوان الثقافية ورشة فنية بعنوان "تعمير الصحراء" مع الفنانة شيماء فتحي وقدمت شرح كيفية التعبير عن هذا الموضوع بالرسم والتلوين مع رواد المكتبة.



عقد بيت ثقافة ديرمواس محاضرة ثقافية بعنوان "الهجرة غير الشرعية" حاضرها الدكتور عامر شلبي بمدرسة ديرمواس الثانوية الصناعية التي تناولت مفهوم الهجرة غير الشرعية، وأنواع الهجرة والاسباب الداعية للهجرة غير الشرعية سواء الإقتصادية أو السياسية الاجتماعية والمخاطر التي يتعرض لها الشباب خلال هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر، والتي غالبا ما تنتهي بالموت غرقا، ومن يعيش يظل مطارد من سلطات دولة المهجر، ويعيش حياة غير مستقرة وكثيرا ما يقع تحت سيطرة العصابات الدولية، كما تناول الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة هذه المشكلة والعمل القضاء على أسبابها والحد من أثارها السلبية عاى الأفراد والمجتمع.



فى إطار حرص الفرع على تنمية مهارات الطلاب وتزويدهم بالمعلومات المتنوعة التى تنمى ذكاءهم وتوسيع دائرة معارفهم نظم بيت ثقافة سمالوط مسابقة ثقافية متنوعة وذلك مع طلاب مدرسة الإعدادية بنين بسمالوط.