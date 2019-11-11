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شعبة الأدوات المنزلية: تعويم الجنيه ساهم في خفض الأسعار بشكل عام

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:59 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد أحمد هلال، عضو شعبة الأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار تعويم الجنيه ساهم في انخفاض الأسعار بشكل عام، مشيرا إلى أنه في الربع الأخير من عام 2019 انخفضت الأسعار بنسبة تتراوح من 3% إلى 15% بالنسبة للأدوات المنزلية.

وأضاف "هلال" خلال مداخلة تلفونية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "dmc"، أننا نعمل مبادرات لتخفيض الأسعار، فمثلا الشاشات والثلاجات انخفضت من 7% إلى 15% خلال الثلاث شهور الماضية والمتوقع استمرار انخفاضها الفترة القادمة.

وأشار إلى أن هناك بعض العوامل التي تؤثر على بُطء انخفاض الأسعار، منها بعض القرارات التي تحتاج المراجعة، مثل قرار تقييد الاستيراد، وإجراءات الأسعار الاسترشادية في الجمارك.
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