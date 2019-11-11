طريقة عمل بطاطس كروكيت بخطوات الشيف شربينى

نقدم لكم طريقة عمل بطاطس كروكيت بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير بطاطس كروكيت:

بطاطس

تونة

ليمون

جبنة موتزريلا

دقيق

بيض

بقسماط

زيت

جوزة الطيب

ملح - فلفل



طريقة عمل بطاطس كروكيت:

* اسلقي البطاطس في ماء وملح ثم اهرسيها وضعي عليها البيض والملح والفلفل والبقسماط.

* اخلطي التونة مع الجبنة الموتزريلا وزعتر وليمون وملح وفلفل، وشكلي البطاطس باستخدام دقيق واحشيها بالتونة والموتزريلا.

* ضعي البطاطس في البيض واللبن ثم البقسماط واقليها في زيت ساخن وتقدم مع السلطة.