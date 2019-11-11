طريقة عمل بطاطس كروكيت بخطوات الشيف شربينى

نقدم لكم طريقة عمل بطاطس كروكيت بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير بطاطس كروكيت:
بطاطس
تونة
ليمون
جبنة موتزريلا
دقيق
بيض
بقسماط
زيت
جوزة الطيب
ملح - فلفل
طريقة عمل بطاطس كروكيت:
* اسلقي البطاطس في ماء وملح ثم اهرسيها وضعي عليها البيض والملح والفلفل والبقسماط.
* اخلطي التونة مع الجبنة الموتزريلا وزعتر وليمون وملح وفلفل، وشكلي البطاطس باستخدام دقيق واحشيها بالتونة والموتزريلا.
* ضعي البطاطس في البيض واللبن ثم البقسماط واقليها في زيت ساخن وتقدم مع السلطة.
مقادير بطاطس كروكيت:
بطاطس
تونة
ليمون
جبنة موتزريلا
دقيق
بيض
بقسماط
زيت
جوزة الطيب
ملح - فلفل
طريقة عمل بطاطس كروكيت:
* اسلقي البطاطس في ماء وملح ثم اهرسيها وضعي عليها البيض والملح والفلفل والبقسماط.
* اخلطي التونة مع الجبنة الموتزريلا وزعتر وليمون وملح وفلفل، وشكلي البطاطس باستخدام دقيق واحشيها بالتونة والموتزريلا.
* ضعي البطاطس في البيض واللبن ثم البقسماط واقليها في زيت ساخن وتقدم مع السلطة.