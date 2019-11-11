أحمد موسى: امتلاك طائرات الدرون قضية أمن قومي.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم تصنيع طائرات درون صغيرة الحجم وتم إطلاق عليها اسم الطائرة القاتلة.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" امتلاك طائرات الدرون قضية أمن قومي وهذه الطائرات القاتلة ليست لعبة ولكنها طائرة احترافية قادرة على قتل وتتبع أي شخص".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" هذه الطائرة بها كاميرات تحدد الوجه وترصد أي شخص وتحمل شحنة متفجرات وزنها لا يزيد عن 3 جرام أو رصاصة واحدة، وقادرة على تتبع الشخص، وتكمن خطورة الطائرة في أنها تميز الشخص المستهدف وسط مجموعة".



وناشد أحمد موسى رجال الجمارك والموانئ والمطارات بضرورة منع دخول هذه الطائرات إلى مصر لأن هذه التكنولوجية الحديثة تعتبر في منتهى الخطورة.

