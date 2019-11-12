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مرأة

هنفطر إيه النهارده؟.. فول بالطحينة والحمص وجبنة بالطماطم.. وعصير رمان فريش

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
تحتار كثير من الأمهات فى تقديم وجبة الإفطار يوميًا، وتريد أن تكون صحية ومختلفة حتى لا يمل الأطفال منها، لذلك سوف نقدم طريقة عمل الفول بالحمص والطحينة بوصفة الشيف الشربينى مع الجبنة بالطماطم والعصير الفريش. 

مكونات الفول بالحمص والطحينة:
- فول مدمس
- بصل أخضر
- ثوم مفروم
- عصير ليمون
-( كمون- شطة- ملح وفلفل)
- طحينة
- زيت زيتون
- بقدونس مفروم
- نعناع مفروم
- حبوب الحمص
- خيار مخلل

طريقة تحضير الفول:
- يشوح الثوم في الزيت ثم يضاف البصل الأخضر

- يضاف الفول والطحينة، وعصير الليمون، والبقدونس، والنعناع، والبهارات

- يزين بالخيار المخلل وحبوب الحمص ويقدم مع العيش

مكونات عصير الرمان:
- رمان
- ماء
- سكر

طريقة التحضير:
- اخلطي الرمان مع الماء والسكر فى الخلاط
- اخلطيهم جيدًا
- ضعى العصير فى الكأس
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