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أخبار العالم

وزير الخارجية الأردنى: الملك اتخذ قرارا يخدم مصالحنا الوطنية بـ"الباقورة والغمر"

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:56 م
وزير الخارجية وشؤون
وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي
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أ ش أ
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن قرار انتهاء العمل بالملحقين المتعلقين بمنطقتي الباقورة والغمر، تم العمل به منذ أمس الأحد، بعد إعلان الملك عبد الله الثاني، القرار خلال افتتاحه الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة، مؤكدًا أن الملك اتخذ قرارًا يخدم المصالح الوطنية.

وأضاف الصفدي، في مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الاثنين، أن الملك أعلن عدم الرغبة في تجديد الملحقين واتخذ القرار، وتم إبلاغ الحكومة الإسرائيلية به في 21 أكتوبر 2018 أي قبل عام من موعد انتهاء العمل بالملحقين الذي نص على إلزام أي طرف لا يرغب بتجديد الملحقين إبلاغ الطرف الآخر قبل عام من انتهاء العمل بهما.

ونفى الصفدي، وجود أي عقود مبرمة بين الحكومة الأردنية والحكومة الإسرائيلية متعلقة بتأجير أراضي الباقورة والغمر، موضحًا بأن ما يشاع من تأجير للأراضي أمر مغلوط وعار عن الصحة، ونصت الاتفاقية على حق الاستخدام لمدة 25 سنة وليس تأجيرها.

ونوه الصفدي، إلى أن الجانب الإسرائيلي، وقبيل الانتهاء من العمل بالملحقين طلب من الأردن التشاور حول الموضوع، طلب تمديد العمل بالملحقين، لكن الأردن رفضت والتزمت إسرائيل بالقرار، موضحًا بأن قرار الملك هو قرار سيادي بموجب اتفاقية السلام قبل انتهاء العمل بالملحقين.

وفيما يتعلق ببعض الآراء القانونية التي تتحدث عن عدم السماح لمن يحمل جنسية غير أردنية من التملك على الحدود الأردنية، قال الصفدي إن هناك قاعدة قانونية ثابته أقرتها محكمة التمييز تقول إن الاتفاقيات الدولية تسمو على القوانين المحلية.
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