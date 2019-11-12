نفسي أسدد ديوني.. عجوز يستغيث بوزارة التضامن لصرف معاش

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ناشد المواطن ربيع على، البالغ من العمر 64 عامًا، وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاش، يساعده على المعيشة في هذه الحياة.ويقول فى رسالته: أجرت محل على القد، صغير عشان استرزق منه لتصليح العجل، وأعيش أنا وأولادى ووالدتى بغرفتى منزل واحد، متزوج وعندى أربعة أولاد، كلهم في مراحل تعليمية مختلفة، وأرزقى على باب الله.ويضيف: عليا دين ٢٠٠٠ جنيه لصاحب المحل، مش عارف أعمل إيه، بسبب إن الحال واقف، والعيشة غالية، مقدم على المعاش بقالى سنتين، كل أمنيتى أن يكون لى معاش، يساعدنى على المعيشة في هذه الحياة دون أن أمد يدي.