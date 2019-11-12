وفاء لـ أهل الخير: كل حلمى استكمال جهاز فرحى

هى شابة صغيرة تدعى وفاء صابر، وتبلغ من العمر 30 عاما، وتقيم في قرية بنى غالب بمحافظة أسيوط، تعيش مع والدتها المطلقة، وهى العائل الوحيد للأسرة المكونة من والدتها و٣ أشقاء، منهم شقيق معاق، ودخلهم الشهرى كله ٧٢٥ جنيها.



وفاء تحلم فقط بمن يساعدها في شراء جهاز عرسها؛ حيث تمت خطبتها وتأجل الفرح كثيرا لعدم قدرتها على شراء الأجهزة والمستلزمات الخاصة بها، مناشدة فاعلي الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في استكمال جهازها.



للتواصل مع الحالة: ٠١٠٢٨١٠٩٨٠٩



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