سكان قرية الخور بالمنوفية يشكون من تراكم مياه الصرف الصحى

شكا المواطن مجدي رشدي عيد، المقيم فى قرية الخور مركز أشمون محافظة المنوفية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم مياه الصرف الصحى أمام المنازل.



وقال فى رسالته: منذ عدة سنوات ونحن سكان قرية الخور مركز أشمون محافظة المنوفية نعانى من تراكم مياه المجارى فى الشوارع طوال العام.



وناشد المسئولين ضرورة التدخل لتوفير سيارات شفط مياه الصرف الصحى من الشوارع.



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