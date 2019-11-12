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بين الناس

سكان قرية الخور بالمنوفية يشكون من تراكم مياه الصرف الصحى

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن مجدي رشدي عيد، المقيم فى قرية الخور مركز أشمون محافظة المنوفية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم مياه الصرف الصحى أمام المنازل.

وقال فى رسالته: منذ عدة سنوات ونحن سكان قرية الخور مركز أشمون محافظة المنوفية نعانى من تراكم مياه المجارى فى الشوارع طوال العام.

وناشد المسئولين ضرورة التدخل لتوفير سيارات شفط مياه الصرف الصحى من الشوارع.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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