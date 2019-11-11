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محافظات

بسبب التلوث.. محاميو أبوزعبل تتبنى قضية مصنعي السماد والشبه في الخانكة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:24 م
تلوث
تلوث
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إبراهيم الهوارى
قرر مجلس اتحاد محامين أبو زعبل تبنى قضية التلوث الناجم عن الأدخنة والصرف من مصنعي السماد والشبه ومتابعة المحضر الذي تحرر عن تسببهما في واقعتي تلوث الهواء والأرض واستكمال إجراءاته بالتعاون مع الزملاء المحامين الموكلين بالعمل فيه ومتابعة تقارير الطب الشرعى لهذه الحالات.

كما تقرر متابعة تقارير وزارتي الصحة والبيئة المتعلقين بالواقعة واتخاذ اللازم قانونًا حيالها واستمرار تلقي شكاوي الأهالي المتضررين وعمل الإجراءات القانونية لها.

وأضاف البيان الصادر عن مجلس محامين أبو زعبل اليوم أنه في انعقاد دائم لمتابعة الأحداث والإجراءات والدفاع عن الأهالي من كل محاولة للضغط عليهم أو العبث والتلاعب بالأدلة، حتى الوصول للحق والعدل.

كما قرر الاتحاد تكوين فريق دفاع لهذه القضية والتواصل مع الأهالي والمحامين الموكلين فى القضية.

يذكر أن الاتحاد كان قد تبنى هذه القضية منذ ما يقرب من عامين وأعلن عن استعداده للوقوف بجانب الأهالى المتضررة من هذه التلوثات الكارثية إلا أنه للأسف لم يتقدم أي مواطن بشكوى لاتخاذ اللازم قانونًا حيالها.

وأوضح مجلس إدارة اتحاد محامين أبو زعبل أنه إيزاء هذه الكارثة التى تضر بالإنسان والحيوان والنبات والبيئة بصفة عامة يعلن استعداده للتعاون والتضامن مع كل صاحب ضمير ورسالة لصالح أهالينا وأولادنا، وحتى تكون بلدتنا نظيفة خالية من التلوث.
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