مصابة بسرطان الثدى تناشد وزارة التضامن صرف معاش تكافل وكرامة لتربية بناتها.. صور

ناشدت المواطنة نعمة محمد، المقيمة فى المساكن الجديدة سوق الجمعة بالمحلة الكبرى محافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاش تكافل وكرامة حتى تتمكن من الإنفاق على أبنائها واستكمال تعليمهم.



وتقول فى رسالتها: أصبت بسرطان الثدى فى المرحلة الثالثة منذ 4 سنوات، وانفصلت عن زوجى منذ عامين ومعى بنتين ولا يقوم بالإنفاق عليهن ولا أعمل بسبب ظروف مرضى، وكل ما أطلبه هو معاش تكافل وكرامه يستمر لبناتى من بعد وفاتى.



وناشدت المسئولين بضرورة التدخل لتوفير معاش تكافل وكرامة يكفل لها حياة كريمة ويساعدها على تربية بناتها.



للتواصل مع الحالة : 01205761485



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