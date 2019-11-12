اعتماد 30 مدربا جديدا في الهيئة القومية لتعليم الكبار

أعلن الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ، أنه تم إعتماد مدربين جدد في مجال تعليم الكبار من العاملين بالهيئة ، وعددهم 30 مدرب .



وأوضح عمري أنه يشارك في آلية هذا الاعتماد كل من : الدكتور أشرف محرم مدير مركز تعليم الكبار (أسفك) سرس الليان ، والدكتور سلامة العطار أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس ، والدكتور وليد حويلة مدير إدارة التدريب بالديوان العام .



جدير بالذكر أنه يسبق تقييم المدربين برنامج تدريبي مكثف للمدربين يشارك فيه الدكتور إسلام السعيد مدرس أصول التربية ومدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس مدربًا.



هذا وتعمل الهيئة العامة لتعليم الكبار على إعتماد مدربين أكفاء متخصصين في مجال تعليم الكبار؛ ليكونوا مؤهلين لحمل رسالتها التعليمية والتنويرية للإسهام في الارتقاء بمعلمي تعليم الكبار وإعداد المواطنين المتعلمين لجودة حياتهم، وليشاركوا في تنمية وتقدم وطنهم الغالي مصر.