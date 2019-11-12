AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اعتماد 30 مدربا جديدا في الهيئة القومية لتعليم الكبار

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
الدكتور عاشور عمري
الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ، أنه تم إعتماد مدربين جدد في مجال تعليم الكبار من العاملين بالهيئة ، وعددهم 30 مدرب .

وأوضح عمري أنه يشارك في آلية هذا الاعتماد كل من : الدكتور أشرف محرم مدير مركز تعليم الكبار (أسفك) سرس الليان ، والدكتور سلامة العطار أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس ، والدكتور وليد حويلة مدير إدارة التدريب بالديوان العام .

جدير بالذكر أنه يسبق تقييم المدربين برنامج تدريبي مكثف للمدربين يشارك فيه الدكتور إسلام السعيد مدرس أصول التربية ومدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس مدربًا.

هذا وتعمل الهيئة العامة لتعليم الكبار على إعتماد مدربين أكفاء متخصصين في مجال تعليم الكبار؛ ليكونوا مؤهلين لحمل رسالتها التعليمية والتنويرية للإسهام في الارتقاء بمعلمي تعليم الكبار وإعداد المواطنين المتعلمين لجودة حياتهم، وليشاركوا في تنمية وتقدم وطنهم الغالي مصر.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

اخبار البرلمان| حكاية تخفيض اسعار السلع بالتموين.. وتبرئة كمسري قطار طنطا من تهمة القتل

تعرضت له فرقة مسرحية.. اللقطات الأولى لـ حادث طعن الملز في السعودية.. فيديو

في ذكرى ميلاد هند رستم.. تعرف على سبب اعتزالها الفن

تشييع جثامين خفراء كفر الحصافة بـ القليوبية.. والأهالي: كانوا في حالهم وليس لهم عداوات

بعد رحيل هيثم أحمد زكى | فنانة شهيرة تدخل المستشفى وتخشى نفس المصير

لـ الرجال والنساء.. هذا النوع من الطيور يعالج ضعف الخصوبة عند الجنسين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري | ريا أبي راشد تخطف الأنظار في دبي .. صور

10 أسباب وراء عدم زواج البنات والشباب

شاهد.. جينيسيس GV70 كروس أوفر القادمة