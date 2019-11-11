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أخبار البلد

وكيل النقابة يشهد انتخابات اتحاد المنظمات الهندسية بالدول الإسلامية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:35 م
وكيل النقابة يشهد
وكيل النقابة يشهد انتخابات اتحاد المنظمات الهندسية بالدول ال
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شيماء مجدي
شهد المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة العامة للمهندسين، انتخابات مجلس ادارة اتحاد المنظمات الهندسية بالدول الإسلامية، دورة 2020/2021 حيث حصلت مصر علي مقعدين فيها وتمت إعادة انتخاب المهندس هشام الشافعي مره اخري واختياره نائب رئيس الاتحاد والدكتور هشام عبدالخالق عضو الاتحاد.

فيما فاز بمنصب الرئيس المهندس سعد الشهراني رئيس الهيئة السعودية للمهندسين والمهندس فرحان الشمري أمينا عاما.

وجاءت الانتخابات بالتوازي مع المؤتمر السنوي السادس للتعليم الهندسي الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين واتحاد المنظمات الهندسية بالدول الإسلامية المنعقد في الفترة من 3 الي 5 نوفمبر الجاري.
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