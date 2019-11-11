اليابان تفرض "الفرامل الآلية" على جميع السيارات

كشفت صحيفة “يوميوري” اليابانية عن عزم الحكومة اليابانية فرض تركيب “مكابح الطوارئ الآلية” في جميع السيارات الجديدة المنتجة والمستوردة في اليابان، وجعلها من “السمات القياسية” المقررة لجميع السيارات.



ومكابح الطوارئ الآلية هي “فرامل” تعمل تلقائيا دون تدخل قائد السيارة، وذلك في حال اقتراب السيارة من السيارات الأخرى والمشاة، وفقا لما أثبتته الدراسات.



ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج اليابانية، فإن المتطلبات التي من الواجب إدخالها للسيارات الجديدة ستشمل ضمانات لمنع الاصطدام مع المشاة، حيث إن هذا الأمر ليس مدرجا في اللوائح اليابانية حاليا.



وأوضحت الصحيفة اليابانية أن ما يقارب من 85% من السيارات الجديدة المنتجة محليا كانت مزودة بأنظمة مكابح الطوارئ الآلية في عام 2018، لكن الحكومة تستهدف زيادة النسبة إلى 100%.



وأضافت أن الحد من الحوادث وخاصة التي يكون كبار السن طرفا فيها يمثل أولوية لوزارة النقل، ومن المحتمل أن تحدد اليابان بحلول نهاية العام الجاري موعد تطبيق السمة القياسية الجديدة.



وأكد تقرير صادر عن “معهد التأمين للسلامة المرورية” الأمريكي، أن أنظمة المكابح الآلية تقلل حوادث التصادم بنسب كبيرة، وهو ما يؤدي إلى حماية المشاة والسيارات من الأضرار.



وأوضح التقرير أن احتمالات حدوث تصادم بين مقدمة السيارة المزودة بنظام للتحذير من التصادم الأمامي تنخفض بنسبة 17% عن السيارة غير المزودة بهذا النظام، كما أن احتمالات حدوث تصادم يؤدي إلى إصابة السائق أو الركاب تقل بنسبة 30% في الحالات نفسها.



كذلك انخفضت احتمالات حدوث تصادم بين مقدمة السيارة المزودة بنظام للتحذير ومكبح آلي مع سيارة أمامها بنسبة 34%، في حين تراجعت احتمالات حدوث تصادم يؤدي إلى إصابات بنسبة 64% في الحالات نفسها.