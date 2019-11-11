أكاديمية البحث العلمي: برنامج اليونسكو يدعم الدور الحيوي للمرأة



وأعرب صقر عن سعادته بالتعاون القائم بين أكاديمية البحث العلمي وشركة لوريال قائلًا: " جاء ذلك خلال مشاركته باحتفالية نظمتها شركة لوريال مصر للعام الثانى على التوالى، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.



أوضح أن الأكاديمية تتطلع إلى أعوام مقبلة من هذا التعاون المثمر الذي نعمل من خلاله على تمكين السيدات في هذا المجال الحيوي، وهو ما يساهم بصورة بناءة في تحقيق التنمية المنشودة.



وقال بنوا جوليا، مدير عام شركة لوريال مصر: "نخصص ما يقرب من 4 ملايين دولار لدعم الباحثات من خلال برنامج لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم، ليصل بذلك عدد الحاصلات على الزمالة إلى 3400باحثة، ونتطلع إلى تمكين المزيد من الباحثات في مجالاتهن"، مشيرا إلى أن هذا العام مميز بالنسبة لوريال مصر حيث نحتفل بمرور 10 اعوام على استثمارات الشركة فى مصر، حيث انشأت أول مصنع لها فى الوطن العربى فى مصر باستثمارات تبلغ 50 مليون يورو، ليكون مركزا للتصدير الاقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث يتم تصدير 85 % من منتجات مصنعها إلى الخارج، موضحا أن الشركة رأت أن هناك مسؤولية مجتمعية يجب أن تقوم بها فى مصر اضافة إلى نشاطها الاستثمارى، لافتا إلى أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، هى سفيرة لبرنامج لوريال - يونسكو من أجل العلم فى مصر.



وأضاف: "اليوم، نحتفل بثلاث باحثات مصريات حصلن على الزمالة وهو ما يأتي تأكيدًا على إيماننا الراسخ بضرورة تمكين المرأة في قطاع البحث العلمي الذي يعد عنصرًا رئيسيًا في بصمة الشركة الوراثية، فنحن نؤمن بأهمية التمثيل العادل بين النساء والرجال في هذا المجال الذي يساهم بصورة مباشرة في تحقيق التنمية المستدامة". وأشار بنوا إلى أن نجاح برنامج لوريال-يونسكو من أجل المرأة في العلم يمثل اعترافًا بإنجازات الباحثات وتقدير دورهن الفعال في المجتمع العلمي.



وأشادت الدكتورة نجوى عبد المجيد -رئيس لجنة التحكيم والحاصلة على زمالة البرنامج عن عام 2002 عن قارة أفريقيا والعالم العربي –بالبرنامج قائلة: " تعد النسخة الثانية من برنامج لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم لزمالة مصر حجر زاوية جديد يأتي تأكيدًا على أن الباحثات المصريات يستطعن أن يحرزن العديد من النجاحات في مجالات مختلفة ولا سيما قطاع البحث العلمي".



وأضافت: "فخورة بالأبحاث التي تقدمت لزمالة البرنامج لهذا العام، حيث أثبتن الباحثات قدرتهن على الابتكار والعمل بمهنية"، مشيرة إلى أنه تم افتتاح باب التقديم في فبراير واستمر حتى يونيو 2019، حيث تقدمت 144 باحثة تعمل كل منهن في مجالات متعددة في مختلف محافظات مصر.



أشاد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالدور الذي يقوم به برنامج لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم على الدور الحيوي للنساء العالمات، خاصة مع تزايد عدد السيدات المقبلات على المشاركة بالبرنامج منذ انطلاقه في العام 2014، فهذا يدل على تأثير البرنامج ونجاحه في إلهام السيدات وتغذية طموحهن وتكريم هؤلاء الباحثات المصريات خير دليل على هذا النجاح".