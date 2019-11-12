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غرامة تدخين تدفع شابا للقفز من قطار طنطا.. مشادة كلامية بين المتوفى والكمساري لـ شرب سيجارة داخل القطار

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:30 ص
الشاب المتوفى ضحية
الشاب المتوفى ضحية القطار
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أحمد على
  • مصرع شاب قفز من قطار "كفر الزيات – طنطا" للهرب من دفع غرامة التدخين
  • مشادة كلامية بين الشاب والكمسري تسببت في قفزه من القطار
  • لا شبهة جنائية وراء مصرع الشاب
  • الشاب أصيب بنزيف داخلى وتوفي بسببه قبل استكمال إسعافه
  • النيابة تتولى التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث


شهدت محطة القطارات بطنطا واقعة مصرع شاب يعمل فني تمريض في العقد الثاني من عمره إثر إصابته بنزيف داخلي بالمخ بقطار "كفر الزيات – طنطا"، جراء قفزه نتيجة مشادة كلامية بينه وبين كمسرى القطار تطورت إلى تشابك بالأيدي، أسفرت عن سقوط الشاب من القطار قبل دخول المحطة الرئيسية.

وأفاد شهود عيان للواقعة فى محضر الشرطة بأنه حال توجه بعض الممرضين لتقديم أوراقهم إلى مستشفى المنشاوي مستقلين القطار وبرفقتهم الشاب أحمد مبروك، 24 سنة، ممرض بمستشفى السلام الخاص، وحال مرور الكمساري بالقطار، لاحظ شابا يدخن سيجارة، فاتجه إليه قائلا: "إنت مولع سيجارة لازم تدفع غرامة تدخين سيجارة في القطار 100 جنيه".

وقال شهود العيان إن المتوفى رد على الكمساري بقوله: "مش معايا فلوس عشان أدفع غرامة 100 جنيه، وقام بإطفاء السيجارة، لكن ملاحظ القطار صمم على استدعاء الكمسرى وطلب منه تحصيل غرامة من "أحمد" قدرها 100 جنيه مقابل تدخين سيجارة في القطار، فتصاعدت وتيرة الاشتباك مع الكمسرى والشاب، ثم تطور الأمر إلى تشابك بالأيدي، مما دفع الكمسرى إلى محاولة عمل محضر للشاب وتسليمه لمباحث سكة حديد طنطا، مما دفع الشاب إلى القفز من القطار أثناء سيره".

وأضاف شهود العيان أنه حال سقوط "أحمد" من القطار قبل الدخول محطة طنطا، قام الركاب بضرب الكمسرى والملاحظ، ثم قامت الإسعاف بنقله إلى مستشفى المنشاوي ودخل العناية المركزة ووضعه على جهاز تنفس صناعي ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأعلن اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، عدم وجود بلاغ رسمي بوجود شبهة جنائية فى حادث وفاة الشاب أحمد مبروك، صاحب واقعة القفز من قطار "طنطا – كفر الزيات" بسبب مشادة كلامية، حسب أقوال زملائه، دفعته للقفز من القطار خشية سداد رسوم غرامة التدخين داخل كابينة القطار.

وقال مدير الأمن إنه تم تحرير محضر رسمي بوفاة الشاب داخل مستشفى المنشاوي بطنطا عقب إجراء جميع الفحوصات الطبية له حال تواجده بالعناية المركزة، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب نزيف داخلي بالمخ جراء تدهور حالته الصحية.

كما نشر صور التقرير الطبي الذي يوضح أسباب وفاة الشاب أحمد مبروك ضحية واقعة القفز من قطار "طنطا – المحلة" بسبب مشادة كلامية مع مواطنين وكمساري القطار، وهو ما دفعه للقفز دون وجود شبهة جنائية فى الحادث.

فى السياق ذاته، وجه المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية المستشار ياسين زغلول تعليماته إلى رئيس نيابة أول طنطا بفتح باب التحقيق فى واقعة الشاب وسماع أقوال شهود عيان الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية فى الحادث من عدمه.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة نقطة مستشفى المنشاوي بطنطا يفيد بوصول الشاب "أحمد مبروك عبد الرحمن"، 24 سنة، مصاب بنزيف داخلي بالمخ، إلى العناية المركزة.
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