AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المخابرات الهندية: أحبطنا مؤامرة لمهاجمة المصالح الإسرائيلية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:44 م
صدى البلد
Advertisements
عرفه البنداري
أعلنت المخابرات الهندية، اليوم الاثنين، أنها أحبطت "مؤامرة" لمهاجمة المصالح الإسرائيلية في الهند، وإمكانية محاولة اختطاف إسرائيلي.

وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن الاستخبارات الهندية تلقت مؤخرا تحذيرات مبكرة من محاولة أحد التنظميات تنفيذ عمليات هجومية ضد أهداف ومصالح إسرائيلية في شبه القارة الهندية.
وأوضحت القناة أن التحذيرات تضمنت تخطيط إحدى الخلايا لمحاولة اختطاف إسرائيلي في شمال وغرب البلاد.

وتشهد العلاقات الهندية الإسرائيلية تحسنا ملحوظا منذ وصول رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى سدة الحكم، حيث تنوعت العلاقات بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية على وجه الخصوص.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

موقف الكمسري سليم.. أول تعليق من البرلمان على مصرع شاب بسبب إلقاء نفسه من القطار

هانتعشى ايه النهاردة .. كوسة بانيه وفوندو الجبن اللايت وسلطة فواكه

تسريب صوتي يفضح دور الإرهابي معتز مطر في تمويل أعمال تخريبية في مصر

مينى جيب.. نوال الزغبى تتحدى الشتاء بـ إطلالة صيفية جريئة

قبل وفاته بـ السرطان.. هل رفض علاء علي تدخل الزمالك لـ علاجه ؟

تفاصيل قفز شاب هربا من غرامة التدخين بقطار طنطا – كفرالزيات بسبب سيجارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاده..شاهد إطلالات مثيرة لـ زوجة أحمد الفيشاوى

متابع لها تتجوزيني؟ إطلالات منة فضالى المثيرة للجدل هذا الأسبوع

هانتعشى ايه النهاردة .. كوسة بانيه وفوندو الجبن اللايت وسلطة فواكه