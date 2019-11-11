المخابرات الهندية: أحبطنا مؤامرة لمهاجمة المصالح الإسرائيلية

أعلنت المخابرات الهندية، اليوم الاثنين، أنها أحبطت "مؤامرة" لمهاجمة المصالح الإسرائيلية في الهند، وإمكانية محاولة اختطاف إسرائيلي.



وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن الاستخبارات الهندية تلقت مؤخرا تحذيرات مبكرة من محاولة أحد التنظميات تنفيذ عمليات هجومية ضد أهداف ومصالح إسرائيلية في شبه القارة الهندية.

وأوضحت القناة أن التحذيرات تضمنت تخطيط إحدى الخلايا لمحاولة اختطاف إسرائيلي في شمال وغرب البلاد.



وتشهد العلاقات الهندية الإسرائيلية تحسنا ملحوظا منذ وصول رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى سدة الحكم، حيث تنوعت العلاقات بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية على وجه الخصوص.

