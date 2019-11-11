في ذكراه الـ 15.. الرئيس الفلسطيني يصدر وساما باسم ياسر عرفات

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسامًا باسم الزعيم الراحل ياسر عرفات، وأمر بحفظه ضمن مكونات تراثه في متحف ياسر عرفات.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تسلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، ناصر القدوة، نسخة عن "وسام ياسر عرفات" بدرجاته الثلاث، "الوشاح الأكبر- نجمة الشرف"، و"نجمة يبوس"، و"ميدالية الشجاعة"، لحفظه في المتحف ضمن مكونات تراثه للأجيال القادمة.
كما أمر "عباس" بتسليم "القلادة الكبرى لدولة فلسطين"، وهو أعلى وسام فلسطيني، ليوضع أيضًا في المتحف.
وسلم الأوسمة نيابة عن الرئيس، مستشار الرئيس لشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري.
وتحيي فلسطين، اليوم الاثنين، الذكرى السنوية الـ15 لوفاة الرئيس ياسر عرفات "أبو عمار"، الذي رحل في 11 نوفمبر 2004 عقب حصار إسرائيلي جائر لمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، والذي ترك إرثا نضاليا وإنجازات وطنية ما زالت قائمة تنهل منها الأجيال لمواصلة الكفاح من أجل التحرر وبناء أسس الدولة الفلسطينية.