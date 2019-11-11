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فن

ممدوح عبد العليم.. نجوم الفن والمشاهير في توقيع أيام في بيت المحترم لـ شافكي المنيري

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:43 م
توقيع أيام في بيت
توقيع "أيام في بيت المحترم"
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محمد صبحي
حرص عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير الإعلام والمجتمع علي حضور حفل توقيع كتاب "أيام في بيت المحترم " للإعلامية شافكي المنيري داخل فندق كونراد.

كان ضمن الحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة،د.مصطفي الفقي ، كرم جبر ، محمد هاني ،الإعلامي محمد مصطفي شردي، اشرف زكي، الهام شاهين ،هالة صدقي ،خالد زكي، محمد الشقنقيري وايناس الدغيدي.
ممدوح عبد العليم.. نجوم الفن والمشاهير في توقيع أيام في بيت المحترم لـ شافكي المنيري
ممدوح عبد العليم.. نجوم الفن والمشاهير في توقيع أيام في بيت المحترم لـ شافكي المنيري
ممدوح عبد العليم.. نجوم الفن والمشاهير في توقيع أيام في بيت المحترم لـ شافكي المنيري
ممدوح عبد العليم.. نجوم الفن والمشاهير في توقيع أيام في بيت المحترم لـ شافكي المنيري
ممدوح عبد العليم.. نجوم الفن والمشاهير في توقيع أيام في بيت المحترم لـ شافكي المنيري
ممدوح عبد العليم.. نجوم الفن والمشاهير في توقيع أيام في بيت المحترم لـ شافكي المنيري
ممدوح عبد العليم.. نجوم الفن والمشاهير في توقيع أيام في بيت المحترم لـ شافكي المنيري
ممدوح عبد العليم.. نجوم الفن والمشاهير في توقيع أيام في بيت المحترم لـ شافكي المنيري
ممدوح عبد العليم.. نجوم الفن والمشاهير في توقيع أيام في بيت المحترم لـ شافكي المنيري
ممدوح عبد العليم.. نجوم الفن والمشاهير في توقيع أيام في بيت المحترم لـ شافكي المنيري
ممدوح عبد العليم.. نجوم الفن والمشاهير في توقيع أيام في بيت المحترم لـ شافكي المنيري
ممدوح عبد العليم.. نجوم الفن والمشاهير في توقيع أيام في بيت المحترم لـ شافكي المنيري
ممدوح عبد العليم.. نجوم الفن والمشاهير في توقيع أيام في بيت المحترم لـ شافكي المنيري
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