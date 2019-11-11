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توك شو

أحمد موسى عن قيام شاب بشنق نفسه بالمنزل: لازم نتابع أبناءنا ولا نتركهم للموبايل ..فيديو

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:20 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على قيام شاب بشنق نفسه في المنزل وتصوير عملية الانتحار بثا مباشرا عبر صفحته على فيسبوك، "لازم كلنا نتكلم مع أبنائنا لما يختفوا ويبعدوا عننا ولازم نتابع ولادنا ونشوفهم مهتمين بإيه".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "يجب أن ننتبه لأولادنا ونتابعهم في السن الصغير، وكلنا سبنا ولادنا للموبايل وتلك الواقعة جرس إنذار للمجتمع بالكامل من أجل منع حدوث مثل تلك الأحداث المأساوية في المستقبل".

وتابع الإعلامي أحمد موسى "على الآباء والأمهات متابعة أبنائهم باستمرار على مدار اليوم خارج وداخل المنزل من اجل التعرف على سلوكياتهم واهتماماتهم".

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