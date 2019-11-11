مظهر حضاري.. تطوير الدائري وطريق قرية منشأة عبد الله في الفيوم

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال إعادة رصف وتأهيل طريق منشأة عبد الله وصولًا إلى الطريق الدائري وتطوير المنطقة المحيطة وتزويدها بالأشجار.



وجاء ذلك بحضور المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندسة نجاح حافظ مدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة.



وشدد محافظ الفيوم على تنفيذ أعمال رصف وتطوير وتأهيل طريق منشاة عبدالله / الطريق الدائري بشكل نموذجي متكامل، مع مراعاة أعمال التجميل والتشجير والإضاءة بالشكل المناسب الذي يتوائم مع المظهر الحضاري للمحافظة، وأصدر المحافظ تكليفات لرئيس مركز ومدينة الفيوم، ومدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، بالمتابعة الدورية للأعمال وأخذ عينات من مواد الرصف لمراجعتها وتحليلها، وتزويد الطريق بأعمدة الإنارة اللازمة وتركيب البلدورات والانترلوك الجديد للأرصفة، مع تكثيف المساحات الخضراء وزراعة الأشجار خاصة بمدخل منشاة عبد الله تجاه الطريق الدائري باعتباره مدخلًا من المداخل المهمة للمحافظة، مشددًا أنه سيقوم باستلام أعمال الرصف وصيانة ورصف الطرق بنفسه للتأكد من مطابقتها للمواصفات، كما شدد المحافظ على ضرورة التزام أصحاب المنازل والمحال التجارية بخطوط التنظيم ومنع الإشغالات وإزالة المخالفات فور حدوثها.



وأشار محافظ الفيوم إلى أن أعمال رصف الطرق وتطوير الميادين بمدينة الفيوم تسير جنبًا إلى جنب مع أعمال الرصف وتطوير الميادين بشتى مراكز وقرى المحافظة، وأنه يتابع بنفسه الأعمال أولًا بأول مع الجهات المختصة لضمان تنفيذها طبقًا للمواصفات والمقاييس الفنية حفاظًا على المال العام، والوصول بمنظومة النظافة والتجميل بالمحافظة إلى المستوى الحضاري اللائق.