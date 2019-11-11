AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس "المصريين": بعض المنظمات الحقوقية تصدر تقارير مغلوطة لأهداف سياسية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:12 م
رئيس حزب المصريين
رئيس حزب المصريين
Advertisements
أسامة علي
شن الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، هجوما حادا على بعض منظمات حقوق الإنسان التي تصدر تقارير غير صحيحة عن مصر، مشيرا إلى أنها ممولة وتتعمد تشويه صورة مصر خارجيا.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الاثنين، إن معظم المنظمات الدولية تنشر أخبارا ضد مصر لأهداف سياسية، مشيرا إلى أن السجون المصرية من أفضل السجون على مستوى العالم.

واستنكر رئيس حزب "المصريين"، التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والذي انتقد نظام السجون في مصر، وزعم أنه السبب وراء وفاة محمد مرسي مؤخرًا، مشيرا إلى أن التقرير يفتقد المصداقية والأدلة.

وأوضح أن كل كلمة في التقرير تفتقد المنهجية والمصداقية، وليس هناك أي سند أو دلائل مؤكدة تثبت ما ورد في التقرير من مزاعم ضد مصر وأوضاع السجون فيها، مؤكدا أن الهدف من هذا التقرير هو عمل «شو»، نافيا ما يسعى البعض لإشاعته بشأن تسبب نظام السجون في وفاة مرسي، باعتبار أن نظام السجون في مصر ليس به ما يدفع لذلك، مطالبا المصريين بالحذر من تلك المنظمات التي لا تريد للشعب المصري أي خير.

وفي السياق نفسه أشار رئيس حزب المصريين، إلى أن الإخوان أفرزوا عددا من المنظمات في الخارج أرسلوا بيانات وأخبار صحفية مغلوطة لبعض المنظمات الحقوقية، مشيرا إلى أن تقارير تلك النظمات الممولة ليس لها قيمة قانونية ولكنها دعائية.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة يدرس الوضع القانوني لصرف معاش شهري لأسرة علاء علي

تهديد من تركي آل الشيخ يشعل مواقع التواصل | ماذا قال؟

تفاصيل الاعتداء على 4 أشخاص بالسعودية خلال عرض بحديقة الملك عبدالله في الملز

سقوط أمطار..الأرصاد: موجة عدم استقرار تضرب البلاد ابتداء من الأربعاء

شاهد.. آخر ظهور تلفزيوني لـ علاء على نجم الزمالك قبل وفاته

أبرزها تسكين آلام الدورة الشهرية.. تعرفى على فوائد صحية رائعة للكزبرة الخضراء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. جينيسيس GV70 كروس أوفر القادمة

فى عيد ميلاده..شاهد إطلالات مثيرة لـ زوجة أحمد الفيشاوى

متابع لها تتجوزيني؟ إطلالات منة فضالى المثيرة للجدل هذا الأسبوع