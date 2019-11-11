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أخبار العالم

"بوينج" تتوقع عودة طائرات "737 ماكس" للتحليق في يناير المقبل

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:51 م
طائرات بوينج
طائرات بوينج
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أ ش أ
توقّعت شركة "بوينج" الأمريكية المصنعة للطائرات، عودة طائرات الركاب من طراز "بوينج 737 ماكس" للخدمة في يناير المقبل، وذلك بعد أقل من عام على حادثة التحطم الثانية التي وقعت لطائرة من هذا الطراز، وفقا لما أعلنت الشركة، اليوم الاثنين.

وقالت الشركة إن الطائرات، التي خرجت من الخدمة منذ مارس الماضي، ستستأنف رحلاتها في يناير، في الوقت الذي تعمل عملاقة صناعة الطائرات مع السلطات المنظِّمة للملاحة الجوية للتعامل مع المخاوف والتساؤلات الأمنية، حسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.

وكانت سلطات الطيران في العديد من دول العالم قد فرضت، في مارس الماضي، حظرا على تحليق طائرات "بوينج 737 ماكس" في أجوائها، وفي الشهر نفسه، أوقفت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية جميع رحلات ذلك الطراز، وذلك بعد تعرض طائرتين منه للتحطم في حادثين منفصلين -أحدهما في أكتوبر 2018 والآخر في مارس 2019- وبعد فترة وجيزة من إقلاعهما نتيجة مشكلات فنية كُشف عنها لاحقا.

وذكرت "بوينج"، في بيان اليوم، أنها "تعمل على التحقق النهائي من متطلبات التدريب التي جرى تحديثها، والتي يجب إتمامها قبل عودة الطائرة للتحليق، والتي نتوقع الآن أن تبدأ في يناير"، مشيرة إلى أنه يجب إتمام خمسة متطلبات قبل أن ترفع إدارة الطيران الفيدرالية الحظر على الطائرة، موضحة أنه جرى الانتهاء من واحدة منها، بينما يجري العمل حاليا على اثنتين.
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