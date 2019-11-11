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رياضة

أمم أفريقيا | رمضان صبحي يسجل التعادل لمنتخب مصر في شباك غانا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:41 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
أحرز رمضان صبحي هدف التعادل لمنتخب مصر الأوليمبي فى شباك غانا من عمر الشوط الثاني ، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليا على ستاد القاهرة ، فى الجولة الثانية، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا تحت سن الـ23.

وجاء هدف التعادل لمنتخب مصر فى الدقيقة 80 عن طريق صبحي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .

وافتتح منتخب غانا التهديف فى الدقيقة 7 عن طريق ياو يباوا عقب تلقيه عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة لتسكن الشباك.

وأدرك منتخب مصر التعادل فى الدقيقة 17 عن طريق مصطفي محمد عقب تلقيه عرضية من أحمد أبو الفتوح ليقفز على أثرها ويسددها برأسية قوية.

وأضاف منتخب غانا الهدف الثاني فى الدقيقة 46 عن طريق أوبينج بعد خطأ فادح من محمد عبدالسلام بإرجاع الكرة بطريقة غريبة ليستغل مهاجم غانا ويراوغ محمد صبحي حارس المرمى ويسددها بإتقان .
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