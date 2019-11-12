افتتاح معهد لتعليم اللغة الصينية بجامعة الأقصر.. اليوم

يشارك الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى اليوم الثلاثاء، فى افتتاح معهد " كونفشيوس " لتعليم اللغة الصينية بجامعة الأقصر، وذلك بحضور د.عمرو عدلى نائب وزير التعليم العالى والدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر ووفد دبلوماسى أكاديميى رفيع المستوى من الصين والقيادات التنفيذية بالأقصر، تفعيلًا لاتفاقية التعاون مع الجانب الصينى والتى تم توقيعها قبل استقلال الأقصر عن جامعة جنوب الوادى.



وصرح الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن إنشاء فصل "كونفشيوس" بكلية الألسن بالأقصر يعد انطلاقة قوية لنشر اللغة والثقافة الصينية بصعيد مصر وسيساهم في إثراء القطاع التعليمي في منطقة الصعيد بأكملها، فضلًا عن توافد الباحثين والدارسين من مختلف مناطق مصر للاستفادة من المنح التعليمية التي يوفرها المعهد، مشيدا بجهود الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى السابق فى عقد بروتوكول التعاون مع الجانب الصينى الذى أثمر عن إنشاء هذا الفصل.



وأوضح الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر، أن افتتاح هذا الفصل يأتى فى إطار توسيع آفاق التعاون بين الجانب المصرى والصينى وتجسيدًا لثمرة تعاون علمى وطلابى مشترك بدأته كلية الألسن بالأقصر منذ أن كانت تابعة لجامعة جنوب الوادى، واستمرارًا لدفع وتنمية العلاقات العلمية نحو آفاق أشمل لتوسيع مدارس الطلاب وزيادة قدراتهم العلمية عن طريق فتح قنوات علمية لإتاحة الفرصة للدراسة بالصين من خلال عقد بروتوكولات تعاون طلابى جارى الإعداد لها ودراستها خلال زيارة الوفد الصينى لجامعة الأقصر يوم الثلاثاء المقبل.



قال الدكتور ربيع سلامة عميد كلية الألسن بجامعة الأقصر، إن افتتاح فصل "كونفوشيوس " لتعليم اللغة الصينية علي أرض الأقصر، خطوة هامة لدعم حركة التعاون بين البلدين، كما أنها ستساهم في توفير الكثير من الأعباء والنفقات علي دارسي اللغة الصينية من المصريين، مشيرًا إلى أن هذا الفصل خاص بتدريس اللغة الصينية وإعداد مدرسي اللغة الصينية من المصريين وعقد امتحان مستوى اللغة الصينية وترشيح الطلاب المصريين لدراسة الصينية في الصين بالإضافة إلي تعريف المصريين بالثقافة الصينية من خلال نشاطات متنوعة.



وقال أن الخدمات التى يقدمها هذا الفصل تشمل تقديم المواد التعليمية للغة الصينية، وعقد اختبارات تحديد المستوى في اللغة الصينية، ومنح شهادات تأهيل المعلمين فى اللغة الصينية، وتقديم المعلومات والاستشارات حول التعليم والثقافة والاقتصاد والمجتمع الصينى وعمل الدراسات حول الصين المعاصرة، مؤكدًا أن كلية الألسن تسير وفقًا لخطة متكاملة تستهدف توفير أحداث الوسائل التعليمية للباحثين وللطلاب.