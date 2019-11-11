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توك شو

أيمن نصري: مصر نفذت 75% من توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان.. فيديو

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:20 م
ايمن نصرى
ايمن نصرى
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توك شو
قال أيمن نصرى رئيس المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان بجنيف، إن المراجعة الدورية الشاملة أحد أهم أولويات المجلس الدولى لحقوق الإنسان لمناقشة الأوضاع داخل الدول.

وأضاف أيمن نصرى خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن مصر نفذت 75% من توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان خلال المراجعة الدورية السابقة.

وأوضح نصرى، أن الغرض من المراجعة الدورية هو متابعة أوضاع حقوق الإنسان فى الدول الأعضاء الـ193 دولة، ورد التجاوزات والانتهاكات وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

وأكد نصرى، أن مصر خضعت مرتين للعرض الدور الشامل فى عام 2010 وطلب منها 163 توصية ونفذ منها ما يقارب من 80 توصية فقط فى العرض الأول، مشيرا إلى أن العرض الثانى كان عام 2014 كان له ظروف خاصة أنه جاء بعد 30 يونيو وكان هناك هجوم كبير جدا من بعض المنظمات الحقوقية الدولية محاولين تشويه صورة مصر.
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