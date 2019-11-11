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توك شو

محمد عبدالنعيم: قانون الجمعيات الأهلية الجديد استجابة لتوصيات "الدولى لحقوق الإنسان".. شاهد

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:36 م
محمد عبد النعيم
محمد عبد النعيم
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توك شو
قال محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، إن ملف حقوق الانسان اصبح "مسيسا" للضغط على بعض الدول، لتدمير البنية التحتية التي تنفذ ويراها الجميع.

وأضاف عبدالنعيم خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يعد استجابة لتوصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان.

وأضاف محمد عبدالنعيم، أن هناك تحسنا ملحوظا فى ملف تمكين المرأة المصرية ومواجهة العنف ضدها، معربا عن أمله أن يكون رئيس وزراء مصر القادم سيدة.

وأوضح أن منظومة التأمين الصحى الشامل وتطوير العشوائيات والطرق أحد أهم عوامل الحفاظ على حقوق الإنسان.
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