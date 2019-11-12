الصحة: تدريب الأطباء لن يتسبب في عجز.. فيديو

قال أحمد محي مساعد وزير الصحة لشؤون المستشفيات، إننا نعمل على مساواة طبيب الوزارة بطبيب الجامعة، كي يحصل على نفس الفرصة التدريبية كي لا يضيع سنوات عمره.



وأضاف أحمد محي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه من حق الطبيب أن ينقل في محافظة مولوده بعد عام من التكليف.



وتابع أحمد محي:" في سنة الفراغ لم تخرج كليات الطب أي خريج وتم الاستعانة بالأطباء من المستشفيات التابعة للوحدات الصحية، ولن يكون هناك أي عجز نتيجة تدريب الأطباء"، مضيفا:" تدريب الأطباء ليس أمرا جديدا يتم مناقشته ولكنه موضوع متواجد منذ فترة طويلة".

