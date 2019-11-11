تركيا تعاند الاتحاد الأوروبي: سنواصل التنقيب بشرق المتوسط

انتقدت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، اعتزام الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أنقرة بسبب عمليات التنقيب عن الغاز غير المصرح بها في شرق البحر المتوسط، حيث واصلت تعنتها بإعلان استمرارها في التنقيب بالمنطقة.



ووفقًا لموقع "أحوال"، قالت الوزارة في بيان رسمي إن تركيا لن تنحني أمام التهديدات ولن تتراجع عن حقوقها في المنطقة.



وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وافقوا على إطار عمل تمهيدا لفرض عقوبات على أفراد وشركات تركية، بسبب عمليات التنقيب عن الغاز والنفط في المياه الإقليمية لقبرص، لكنهم لم يشيروا إلى الأفراد والكيانات المقرر عقوبتها.



وقال بيان الاتحاد إن المرحلة التالية "تتمثل في إضافة أسماء الأشخاص أو الكيانات إلى القائمة، ولكن قد تستغرق هذه العملية وقتا طويلا حيث يجب إجراء عمليات تدقيق قانونية لضمان صمود القائمة في حالة الطعن أمام المحاكم".



وتعتبر أنقرة أن الغاز والنفط في شمال قبرص غير المعترف بها دوليأ من حقها، ويجب أن يتم توزيعه بينها وقبرص اليونانية بشكل عادل.



ولا تعترف تركيا بقبرص كدولة وترفض بشدة تنقيبها عن الغاز، ما دفعها لإرسال سفنًا للبحث عن الهيدروكربونات داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.