AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركيا تعاند الاتحاد الأوروبي: سنواصل التنقيب بشرق المتوسط

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:19 م
تنقيب تركيا في شرق
تنقيب تركيا في شرق المتوسط
Advertisements
شيماء مصطفى
انتقدت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، اعتزام الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أنقرة بسبب عمليات التنقيب عن الغاز غير المصرح بها في شرق البحر المتوسط، حيث واصلت تعنتها بإعلان استمرارها في التنقيب بالمنطقة.

ووفقًا لموقع "أحوال"، قالت الوزارة في بيان رسمي إن تركيا لن تنحني أمام التهديدات ولن تتراجع عن حقوقها في المنطقة.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وافقوا على إطار عمل تمهيدا لفرض عقوبات على أفراد وشركات تركية، بسبب عمليات التنقيب عن الغاز والنفط في المياه الإقليمية لقبرص، لكنهم لم يشيروا إلى الأفراد والكيانات المقرر عقوبتها.

وقال بيان الاتحاد إن المرحلة التالية "تتمثل في إضافة أسماء الأشخاص أو الكيانات إلى القائمة، ولكن قد تستغرق هذه العملية وقتا طويلا حيث يجب إجراء عمليات تدقيق قانونية لضمان صمود القائمة في حالة الطعن أمام المحاكم".

وتعتبر أنقرة أن الغاز والنفط في شمال قبرص غير المعترف بها دوليأ من حقها، ويجب أن يتم توزيعه بينها وقبرص اليونانية بشكل عادل.

ولا تعترف تركيا بقبرص كدولة وترفض بشدة تنقيبها عن الغاز، ما دفعها لإرسال سفنًا للبحث عن الهيدروكربونات داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العقوبات الأوروبية تحاصر أردوغان: حظر سفر وتجميد أصول المسئولين الأتراك

خبير: أردوغان يمارس البلطجة في البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي يعاقبه

رغم التحذيرات الدولية.. تركيا مستمرة في التنقيب عن الغاز شرق المتوسط

محلل سياسي : تركيا تستخدم ملف اللاجئين والمقاتلين الأجانب في الضغط على الاتحاد الأوروبي .. فيديو

ترشيحاتنا

أحمد موسى: نقابة الأطباء اعترضت على قرار وزيرة الصحة بشأن الزمالة.. فيديو

عزة النفس.. تفاصيل جديدة في وفاة علاء علي نجم الزمالك

أمم أفريقيا .. أحمد ياسر يسجل الثالث لمنتخب مصر فى شباك غانا

تصرف أخلاقي من تركي آل الشيخ ردا على سيدة هاجمت هيئة الترفيه | شاهد

أخبار الرياضة| مفاجأة عن إقالة فايلر .. صفقة الأهلي مهددة بالفشل.. ورد فعل غريب من محرز على هدف صلاح

المرض اللعين.. تفاصيل وفاة علاء على نجم الزمالك عن عمر يناهز 31 عاما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. جينيسيس GV70 كروس أوفر القادمة

فى عيد ميلاده..شاهد إطلالات مثيرة لـ زوجة أحمد الفيشاوى

متابع لها تتجوزيني؟ إطلالات منة فضالى المثيرة للجدل هذا الأسبوع