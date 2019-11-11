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توك شو

الصحة: 60 ألف طبيب يخدمون 100 مليون مصري.. فيديو

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:23 م
وزارة الصحة
وزارة الصحة
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هاني حسين
قال أحمد محيي مساعد وزير الصحة لشؤون المستشفيات، إننا لدينا 120 ألف طبيب نصفهم متواجد خارج مصر وحوالي 60 ألف طبيب في مصر يخدمون 100 مليون مصري.

وأضاف أحمد محيي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا لدينا أزمة ومشكلة كبيرة في عدد الأطباء ونحن سعينا الى زيادة اعداد المقبولين في كليات الطب من أجل سد العجز وشجعنا كليات الطب التي لا تمتلك مستشفيات بأن نسند لها إدارة وتشغيل مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.

وتابع محيي:" مرتبات الاطباء ضعيفة وتبدأ تقريبا من 3000 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه للاستشاري"، مضيفا:" بدأنا بمحافظة بورسعيد في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ومع تطبيق النظام الجديد سوف ترتفع حوافز المرتبات بنسبة 300%".
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