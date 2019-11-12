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حوادث

اليوم.. الحكم على المتهمين فى خلية ميكروباص حلوان بينهم 7 متهمين محالين للمفتى

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:25 ص
محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية
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اسلام مقلد
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي وخالد نصار، اليوم الثلاثاء، الحكم على 32 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان، من بينهم 7 متهمين تم إحالة اوراقهم لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعي فى إعدامهم فى الجلسة السابقة.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.
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