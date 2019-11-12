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اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع النقد المتداول لـ542.6 مليار جنيه في أغسطس الماضي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيى
ارتفع إجمالي النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي المصري ضمن نقود الإحتياطي بنهاية أغسطس الماضي إلي 542.6 مليار جنيه مقابل 530.63 مليار حنيه في يوليو السابق له بفارق 11.97 مليار جنيه،ومقارنة بـ536.1 مليار جنيه في يونيو 2019 بفارق 6.5 مليار جنيه.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حصيلة الودائع البنكية بالعملة المحلية لدي البنك بلغت 209.98 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 170.8 مليار جنيه في يوليو 2019 ومقارنة بـ 147.933 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.
ووصلت صافي الأصول الأجنبية لـ271.5 مليار جنيه مقابل 701.4 مليار جنيه في يوليو الماضي ومقارنة بـ 680.031 مليار جنيه في يونيو 2019.
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